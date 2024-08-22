  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Göztepe, Premier Lig'den kaleci transfer etti

Göztepe, Premier Lig'den kaleci transfer etti

Göztepe, Premier Lig'den kaleci transfer etti
Güncelleme:

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton'dan yuvaya döndürdüğü kaleci Mateusz Lis'in imzasını resmen duyurdu.

İzmir ekibinin uzun süredir transferi için uğraştığı 27 yaşındaki Polonyalı eldiven, dün akşam İngiltere'den geldikten sonra sağlık kontrolünden geçip 3+1 yıllığına sarı-kırmızılılara imza attı.

 İzmir'de daha önce 2021-22 sezonunda Süper Lig'de Altay'da da forma giyen Lis, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen tarafından Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton'a transfer edilmişti.

TARAFTAR ÇAĞRI YAPMIŞTI

Geçen sezon 1'inci Lig'de kiralık olarak Göztepe kalesini koruyarak hem Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan hem de ligin en az gole geçit veren kalecisi olan Lis, ardından İngiltere'ye dönmüştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Lis'in Southampton'dan alınması için haftalarca yönetime çağrı yapmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Göztepe, tecrübeli file bekçisiyle ilgili, "1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Etiketler Göztepe Göztepe Premier Lig transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir tarikat vahşeti daha: 2 yaşındaki kızı katlettiler Bir tarikat vahşeti daha: 2 yaşındaki kızı katlettiler Çalışma saatlerine düzenleme yolda: Detaylar belli oldu Çalışma saatlerine düzenleme yolda: Detaylar belli oldu DEAŞ - YPG dizisindeki rolü yüzünden hedef gösterilen Melisa Sözen'den açıklama DEAŞ - YPG dizisindeki rolü yüzünden hedef gösterilen Melisa Sözen'den açıklama Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek tatil pozlarını paylaştı: Değişimi ile herkesi şaşırttı Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek tatil pozlarını paylaştı: Değişimi ile herkesi şaşırttı Anne Deniz Uğur ''Nilüfer ve kızı kaçırdı'' demişti; Reha Muhtar'ın oğlu için karar verildi Anne Deniz Uğur ''Nilüfer ve kızı kaçırdı'' demişti; Reha Muhtar'ın oğlu için karar verildi Bu pazar seçim olsa anketinden dikkat çeken sonuçlar: Sandıkta dengeler değişti Bu pazar seçim olsa anketinden dikkat çeken sonuçlar: Sandıkta dengeler değişti Sokaktakilerin gözü önünde şiddete uğrayan hamile kadın: ''Karnımdaki bebeği aldıracağım'' Sokaktakilerin gözü önünde şiddete uğrayan hamile kadın: ''Karnımdaki bebeği aldıracağım'' Dilan Polat'ın avukatından ''Emniyet'in lüks otomobilleri'' için açıklama Dilan Polat'ın avukatından ''Emniyet'in lüks otomobilleri'' için açıklama Zayıflama ameliyatı sonrası hayatını kaybetti; ailenin iddiası şoke etti Zayıflama ameliyatı sonrası hayatını kaybetti; ailenin iddiası şoke etti Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü
Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor Bankalar para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren bankalar Bankalar para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren bankalar Depoları doldurmayın, bekleyin: Benzinde indirim geliyor Depoları doldurmayın, bekleyin: Benzinde indirim geliyor İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı Zam yağmuru altındaki damacana sular için ''şikayet edin'' çağrısı Zam yağmuru altındaki damacana sular için ''şikayet edin'' çağrısı Tacizciye tuzak kurup, meydan dayağı attılar Tacizciye tuzak kurup, meydan dayağı attılar Barış Yarkadaş'tan Fatih Altaylı'ya çok sert yanıt Barış Yarkadaş'tan Fatih Altaylı'ya çok sert yanıt İstanbul'da gaspçı dehşeti kamerada: Böyle saldırdılar İstanbul'da gaspçı dehşeti kamerada: Böyle saldırdılar Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin