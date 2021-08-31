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Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kalıp ilk 3 maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdı.

Bu sezona büyük umutlarla giren başkan Mehmet Sepil'in hem alınan sonuçlardan hem de oynanan futboldan memnun kalmadığı öğrenilirken, yönetimin deneyimli teknik adamla masaya oturup vedalaşmayı planladığı bildirildi.

Sarı kırmızılılarla geçen sezonun ilk yarısında 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan Karaman'ın alacağı tazminatın hesaplanacağı ve tarafların karşılıklı anlaşma yoluna gideceği belirtildi.

Göztepe'nin başında 2020-2021 sezonunda 21 maça çıkan Ünal Karaman, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu sezon ise 3 maçta görev yapan tecrübeli teknik adam, Fraport TAV Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında geriye düşüp 1'er puanla ayrıldı. İzmir ekibi evinde ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a tek golle boyun eğdi.

Etiketler Göztepe ünal karaman göztepe süper lig
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