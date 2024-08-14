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Göztepe'den 100'üncü yıl için özel forma

Göztepe'den 100'üncü yıl için özel forma
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Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, 2025'te kutlanacak 100'üncü yıla özel forma çıkardı.

Üzerinde kulübün ilk kadroları ve efsane futbolcularının yer aldığı 100'üncü yıl formasıyla ilgili sarı-kırmızılılardan, "Kurucularımıza, efsanelerimize, Göztepe’mizi var eden her bir mihenk taşına olan saygımızla… Çok yakında! Miladımız isyan bizim, sıfatımız efsane! 1925'ten beri İzmir'iz biz şerefle!" açıklaması yapıldı.

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov ve ekibi, Fenerbahçe'nin dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Lille ekibiyle evinde oynayıp uzatmada 1-1'lik sonuçla elendiği maçı yakından takip etti.

BOKELE İMZA ATACAK

Transfer arayışlarını sürdüren Göztepe, Fransa'nın Bordeaux ekibinden aldığı Kamerunlu stoper Malcom Bokele'ye resmi imza attıracak. Sarı-kırmızılılar golcü ve kaleci transferlerini ise Fenerbahçe maçı sonrasına bırakacak.

Göztepe'den 100'üncü yıl için özel forma - Resim : 1

Etiketler Göztepe Göztepe forma göztepe 100. yıl forması
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