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Göztepe'den açıklama: Abramovich, Göztepe'yi aldı mı?

Göztepe'den açıklama: Abramovich, Göztepe'yi aldı mı?

Rus milyarder Abramovich'in Süper Lig'den Göztepe kulübünü satın alacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Göztepe'den bir açıklama geldi.

Ünlü iş insanı Roman Abramovich'in Süper Lig'den kulüp alacağına dair çıkan iddialar gündemi sarsmıştı. Taraftarların, "Yeni Manchester City geliyor" yorumlarında bulunduğu Göztepe'de başkan vekili Talat Papatya'dan flaş bir açıklama geldi. Papatya, iddialara resmi dille açıklık getirdi.

İSTİFA GELMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de kulübün sahibi Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.

ABRAMOVICH İDDİALARI

Sepil’in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü’nün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich’in Göztepe’yi satın alacağı iddiaları gündeme geldi.

RESMİ AÇIKLAMA
Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya’dan yalanlama geldi. Talat Papatya, "Böyle bir durum yok. Abramoviç’in Göztepe’yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok. Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştığında gerekli açıklamayı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Etiketler Abramovich göztepe
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