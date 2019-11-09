G.Saray yara sardı! Üst üste 2. galibiyet

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

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Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Ömer Bayram ve 43. dakikada Sofiane Feghouli attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 19'a yükseltti. Gaziantep ise 15 puanda kaldı.

Galatasaray, milli aranın ardından 22 Kasım Cuma 20.30'da Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Gaziantep ise 25 Kasım Pazartesi, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada kontratağa çıkan Galatasaray, rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel'in ortasında, ceza sahası içinde hareketlenen Feghouli'den önce Gaziantep savunması son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere attı.

21. dakikada Galatasaray öne geçti. Rakip savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı ceza yayı önünde kontrol eden Ömer Bayram, sol ayağıyla düzgün vuruş yaparak filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi: 0-1.

37. dakikada soldan çizgiye inen Emre Taşdemir'in ortasında, Babel'in üzerinden atladığı topa Feghouli iyi vuramadı ve top kalecide kaldı.

43. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Soldan hızlı gelişen atakta Emre Taşdemir kale önüne ortasını yaparken, arka direkte müsait durumdaki Feghouli, topu filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

50. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan'ın çalımlarla ceza sahasına girer girmez vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

54. dakikada Güray Vural'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve top yandan auta çıktı.

69. dakikada Galatasaray üçüncü gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli'nin şutunda, arka direğe çarpan top oyun alanına döndü ve kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

81. dakikada Galatasaray ikinci kez direği geçemedi. Sol çaprazdan Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kayode (Dk. 83 Kenan Özer), Güray Vural, Junior Morais, Chibsah, Olkowski (Dk. 46 Diarra), Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Twumasi (Dk. 67 Furkan Soyalp)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Ömer Bayram (Dk. 66 Seri), Lemina, Feghouli, Adem Büyük (Dk. 87 Taylan Antalyalı), Andone (Dk. 11 Babel)

Goller: Dk. 21 Ömer Bayram, Dk. 43 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 7 Olkowski, Dk. 45 Oğuz Ceylan, Dk. 80 Djilobodji, (Gaziantep FK), Dk. 64 Lemina (Galatasaray)

