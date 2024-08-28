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Hakem Atilla Karaoğlan'a saldırı iddiası sonrası TFF düğmeye bastı

Hakem Atilla Karaoğlan'a saldırı iddiası sonrası TFF düğmeye bastı
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TFF, Süper Lig'in 3. haftasınının PFDK sevklerini açıkladı. Antalyaspor, hakeme saldırı nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasınının PFDK sevklerini açıkladı.

Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı hakemi Atilla Karaoğlan'a saldıran Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması PDFK'ya sevk edildi.

''ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı SİNAN BOZTEPE'nin 25.08.2024 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 27.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ABDULKADİR AYDIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.08.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''

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Etiketler Atilla Karaoğlan saldırı PFDK
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