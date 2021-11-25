Halil Umut Meler'e bu hafta maç yok!

Süper Lig'in 14. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Halil Umut Meler'e bu hafta maç verilmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Geçen hafta Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta maç verilmedi.

14. hafta maçlarının hakemleri şu şekilde:

YARIN:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) (ERKAN ÖZDAMAR)

20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim) (ÜMİT ÖZTÜRK)

27 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) (ALİ ŞANSALAN)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi) (YAŞAR KEMAL UĞURLU)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park) (HÜSEYİN GÖÇEK)

28 KASIM PAZAR:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon) (FIRAT AYDINUS)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) (CÜNEYT ÇAKIR)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) (ARDA KARDEŞLER)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) (ATİLLA KARAOĞLAN)

29 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel) (METE KALKAVAN)

DERBİNİN HAKEMİNE MAÇ YOK, VAR'INA VAR

Geçen hafta Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta maç verilmedi. Derbide VAR hakemi olarak görev yapan Yaşar Kemal Uğurlu ise maç aldı.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği Dinamo Kiev-Bayern Münih maçına damga vurdu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla dikkatleri üzerine çeken Meler, Devler Ligi'nde de tepkilerin odağındaydı.



ALİ ŞANSALAN'A 5 HAFTA SONRA MAÇ VERİLDİ

Son olarak 17 Ekim'de oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yöneten Ali Şansalan ise o tarihten sonra ilk kez bir Süper Lig maçına atandı. Şansalan geçtiğimiz hafta TFF 1. Lig'de bir maçta görev almıştı.