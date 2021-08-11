Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'den kötü haber
Dün hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın eski Mustafa Cengiz'in beyninde tekrar tümöre rastlandı.
Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Yusuf Günay, dün Mustafa Cengiz'in basın toplantısının hastaneye kaldırılması sebebiyle iptal edildiğini açıklamıştı.
Cumhuriyet.com.tr'den Hasan Hüseyin Alimoğlu'nun ulaştığı bilgilere göre, Mustafa Cengiz'in beyninde yeniden tümöre rastlandı. Cengiz'in daha önce de aynı rahatsızlıkla uğraştığı, ameliyatla tümörün temizlendiği biliniyor.
Cengiz, bugün saat 16.00'da radyoterapi tedavisine başlayacak.
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