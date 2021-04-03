Hatay, Galatasaray'dan 3 puanı 3 golle aldı!

Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor kendi sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Galatasaray bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaştı.

Şampiyonluk yarışında ağır bir yenilgi alan Galatasaray üst üste ikinci yenilgisini aldı. Galatasaray, 32. haftayı 61 puanla kapattı. Hatayspor'un gollerini 21 ve 72. dakikalarda Mame Biram Diouf ile 29. dakikada Ruben Ribeiro ağlarla buluşturdu. 79. dakikada Popov kırmızı kart görerek Hatayspor'un 10 kişi bıraktı. Ligde 3 hafta sonra kazanan Hatayspor 14. galibiyetini alarak 49 puana yükseldi. İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI 6. dakikada ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi. 18. dakikada Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı. GOL - 21. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 GOL - 29. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Riberio ceza sahası dışında topu önünde buldu. Riberio'un çektiği sert şut filelerle buluştu. 2-0 36. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 2-0 önde tamamladı. İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI GOL - 72. dakikada ani gelişen Hatayspor akınında sağ kanattan ortaya doğru gönderilen uzun topu Diouf, Etebo'dan önce araya girerek önüne aldı. Devamında kaleci Muslera'yı çalımlayıp sağ çaprazdan topu ağlara yolladı. 3-0 VAR İNCELEMESİ - 78. dakikada Onyekuru'nun sol çaprazdan içeri sokulmak isterken Popov'un müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon için bir inceleme tavsiyesi geldi. Abdulkadir Bitigen pozisyonu izleyecek. KIRMIZI KART - 79. dakikada VAR incelemesi sonrası pozisyonun dışarıda olduğunu tespit eden Abdulkadir Bitigen, Popov'a bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartını çıkardı.