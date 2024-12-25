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Hatayspor Başkanı Mıstıkoğlu istifa etti

Hatayspor Başkanı Mıstıkoğlu istifa etti
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Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Mıstıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını kulübün menfaatlerini en ön planda tutarak aldığını belirtti.

Bu kararı uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda aldığını ifade eden Mıstıkoğlu, şunları kaydetti:

"Görevde bulunduğum süre boyunca, Atakaş Hatayspor'umuzun hak ettiği yere ulaşması için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte kulübümüzün geleceği için daha farklı bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Bu süre zarfında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Hatayspor taraftarına, kulüp çalışanlarına, futbolcularımıza ve değerli teknik ekibimize teşekkürü bir borç bilirim."

Mıstıkoğlu, bu görevi yürütürken kendisine destek olan kent protokolüne ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Hatayspor'un her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Mıstıkoğlu, "Bu kararımın, Atakaş Hatayspor'umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kulübümüzün başarılarına her zaman yürekten destek vereceğim. Atakaş Hatayspor'un Süper Lig'de daha büyük zaferlere imza atacağına olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler Hatayspor Hatayspor levent mıstıkoğlu istifa
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