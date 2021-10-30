Hatayspor, Beşiktaş'ı eli boş gönderdi! Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu skorla 20 puanda kalan son şampiyon Beşiktaş, önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta karşı karşıya geleceği ve Süper Lig'in lideri lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde kaldı. Hatayspor ise 23 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Hatayspor, 6. dakikada Lobzhanidze ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Mehmet Topal'ın 73. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve karşılaşma ev sahibi ekibin galibiyetiyle tamamlandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ligde son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Yalçın, ilk 11'de sakatlıkları nedeniyle De Souza ve Pjanic yerine Montero ile Atiba'ya yer verdi. Beşiktaş, Hatayspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi. Montero ve Atiba ilk 11'iyle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton, Kenan Karaman, Güven Yalçın ise yedek kulübesinde yer aldı.

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Teknik direktör Erdoğan, ilk 11'de Emre Çolak yerine Boudjema'ya görev verdi. Hatayspor, Beşiktaş karşısında sahaya Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze, Boudjema, El Kaabi, Diouf ilk 11'iyle çıktı.

Batshuayi sakatlandı

Hatayspor deplasmanında 1-0 mağlup olarak 3 puan bırakan son şampiyon Beşiktaş'a bir kötü haber de golcüsü Michy Batshuayi'den geldi.

Mücadelenin ilk yarısında sağ arka adalesinden bir sakatlık yaşayan Batshuayi bir süre daha oyuna devam etse de kendisini tekrar yere bıraktı ve maça devam edemedi.

Maçın kritik anları

6'ncı dakikada Beşiktaş savunmasının yaptığı büyük hatanın ardından Kaabi'nin vuruşunda topu Lobjanidze tamamladı ve takımını öne geçirdi: 1-0.

24'üncü dakikada sağ arka adalesinden sakatlanan Michy Batshuayi yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

73'üncü dakikada ise karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Mehmet Topal, 73'üncü dakikada topuğuyla yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından Montero'nun ofsaytta olduğu tespit edildi ve ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı.