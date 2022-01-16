Hatayspor, Galatasaray'ı ezip geçti

Galatasaray yeni teknik direktör Torrent yönetiminde ilk maçında deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenildi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol Domenec Torrent yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Atakaş Hatayspor'un gollerini ise penaltıdan Diouf, Kamara ve Lobjanidze (2) kaydetti.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, maçın 82. dakikasında Riberio'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

VAN AANHOLT PENALTI KAÇIRDI

Sarı-kırmızılılarında Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt 27. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon kullandığı dört penaltı atışının sadece birini golle çevirmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı takımda daha önce Mustafa Muhammet ve Mbaye Diagne de birer penaltı atışını golle sonuçlandıramadı.

Galatasaray'ın bu sezon ligdeki tek penaltı golünü Alexandru Cicaldau attı.

SON 10 MAÇTA 1 GALİBİYET

Süper Lig'de son 10 maçının sadece birini kazanan Galatasaray, 21. haftayı 27 puanla 13. sırada bitirdi.

Karşılaşmayı kazanan Atakaş Hatayspor ise puanını 35'e çıkartarak, ligde 3. sırada yükseldi.