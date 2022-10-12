Hatayspor'a 3 sezon transfer yasağı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da 2020-21'de takımda kiralık forma giyen Pablo Santos'un avukatı, Brezilyalı futbolcunun 30 bin euro alacağının ödenmediği için kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası verildiğini açıkladı.

Süper Lig'de son iki haftanın flaş takımı Hatayspor'un başı borçlarla dertte. Yabancı oyuncularla geçmiş dönem alacakları nedeniyle problem yaşayan bordo-beyazlılara, FIFA'dan şok bir haber geldi.

Fanatik gazetesinin haberine göre, 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık forma giyen savunma oyuncusu Pablo Santos'a olan borç ödenmediği için 3 dönem transfer yasağı geldi. Hatayspor, an itibarıyle borcu ödememesi durumunda bu süreçte kadrosuna yeni oyuncu tescili yapamayacak. Şaşırtan asıl noktanın ise borcun miktarı olduğu belirtildi.

FAİZİYLE 32 BİN 38 EURO

Söz konusu sezonda Hatay adına 36 maça çıkan ve 1 gol atan Brezilyalı oyuncunun avukatı Jose Rebelo da Silva, 1 Haziran 2021 itibariyle 30 bin Euro'luk ödemenin yapılmadığını ve kararın önceki gün FIFA Disiplin Kurulu tarafından alındığını belirtti. Silva, FIFA'nın 5 bin Euro'luk cezasının yanı sıra faiziyle birlikte kulübün borcunun 32 bin 38 Euro olduğunu ifade etti.

DOSYA TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA ULAŞTIRILDI

Transfer yasağına dair dosyanın FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldığı vurgulanırken, konuyla ilgili resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Bu arada 30 yaşındaki Pablo, kariyerine şu an Suudi Arabistan ekibi Al Raed'de devam ediyor.

Serkan Özbalta ile dibe demir atan bordo-beyazlılar, Volkan Demirel’in gelişiyle ayağa kalktı. Güney ekibi, Sivas deplasmanından sonra evinde Alanyaspor ’u tek gol golle yıktı. Genç teknik adam muhteşem bir başlangıç yaptı.

Geçen hafta Sivasspor galibiyetiyle ilk 3 puanını alan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, üst üste ikinci galibiyetini Alanyaspor karşısıdna elde etti. Akdeniz ekibini 1-0'la geçen Hatay, iç sahada da ilk kez kazandı.