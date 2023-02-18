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  5. Menajeri açıkladı; Hataysporlu futbolcu hayatını kaybetti

Hataysporlu Christian Atsu hayatını kaybetti

Hataysporlu Christian Atsu hayatını kaybetti
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Hatay'da yıkılan evin enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti.

Merkez üssü Maraş olan depremlere Hatay'da yakalanan Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre; Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kendisine ulaşılmaya çalışılan oyuncunun menajeri Murat Uzunmehmet 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.

Etiketler Hatayspor Christian Atsu hatayspor vefat deprem deprem'de öldü
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