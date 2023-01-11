hmet Nur Çebi'den Weghorst açıklaması

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olacağı iddia edilen Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'a Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yanıt geldi.

Adana Demirspor’dan sonra Kasımpaşa’yı mağlup ederek zirve yarışına katılan Beşiktaş’ta tüm gözler Wout Weghorst’a çevrildi.

Milliyet'in haberine göre, Manchester United’la anlaşan Hollandalı golcü en kısa sürede İstanbul’dan ayrılıp, İngiltere’ye gitmek istese de yönetimin kararlı tutumu sürüyor. Weghorst için 2,5 milyon Euro tazminat teklif eden Burnley kulübünden en az 4-5 milyon Euro almayı planlayan siyah-beyazlılar, yeni golcü transferi yapmadan Hollandalı santrforu bırakmayı da düşünmüyor.

"TAKIMI SANTRFORSUZ BIRAKMAM"

Haberde başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu konuda kararlı olduğu ifade edildi. Çebi’nin yönetim kurulu arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede golcü transferi yapmadan Weghorst’un Manchester United’a gitmesine izin vermeyeceğini dile getirdiği öğrenildi. Zirve yarışında çok kritik bir noktada bulunduklarının altını çizen Başkan Çebi’nin, “Adana Demirspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle yeniden güzel bir hava yakaladık. Bu kritik süreçte takımı santrforsuz bırakmam. Kaliteli bir golcü aldıktan sonra şartlarda da anlaşırsak Weghorst’u yolcu ederiz. Aksi halde Weghorst takımda kalır” diye konuştuğu aktarıldı.

Siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik heyetin, Weghorst konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi ile aynı görüşte oldukları da ifade edildi.

KONYASPOR MAÇI BELİRSİZ

Kartal bir günlük iznin ardından Konyaspor’la cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma koşusu ve açma-germe hareketlerinden sonra 5’e 2 pas çalışması yaptı. 1,5 saat süren idman çift kale maçla tamamlandı. Wout Weghorst takımla birlikte çalıştı. Ayrılık için geri sayımda olan Hollandalı golcünün, Konyaspor maçında forma giymesi netleşmedi. Kasımpaşa maçında taraftarlara veda eden Weghorst kulüplerin 1-2 gün içinde anlaşması halinde İstanbul’dan ayrılacak. Kulüpler hafta sonuna kadar anlaşamazsa Weghorst’un Konya’ya götürülmesi bekleniyor.

Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 16, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 kez olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Rakip fileleri 9 defa havalandıran Hollandalı forvet 4 kez de takım arkadaşlarına asist yaparken toplam 13 gole doğrudan katkıda bulundu.