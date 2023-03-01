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  5. ''Hükümet istifa'' sloganı atan Fenerbahçe taraftarına ''seyirden men'' tebligatı

''Hükümet istifa'' sloganı atan Fenerbahçe taraftarına ''seyirden men'' tebligatı

''Hükümet istifa'' sloganı atan Fenerbahçe taraftarına ''seyirden men'' tebligatı
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Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi Hasan Doğan, “Hükümet istifa” tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarlarına “spor müsabakalarını seyirden men” tebligatlarının gitmeye başladığını iddia etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi Hasan Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hükümet istifa” tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarlarının evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında, “spor müsabakalarından men” tebligatı gitmeye başladığını belirtti.  

Doğan yaptığı paylaşımda, “Tribünlerin özelliği, her görüşten insanı barındırması, bir arada tutması. İnsan inanmak istemiyor ama 'Hükümet istifa' tezahüratı yapan taraftarların evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında ‘spor müsabakalarını seyirden men’ tebligatları gitmeye başlamış” dedi. 

Etiketler fenerbahçe seyirden men tebligat hükümet istifa
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