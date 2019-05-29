Hüseyin Üneş: Seneye Süper Lig'e döneceğiz

Başkan Hüseyin Üneş, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla düzenlenen iftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğluyla 10 hafta geçirdiklerini hatırlatan Üneş, "Son maçta da Kayseri'de sevinemediğimiz bir galibiyetle 2018-2019 futbol sezonunu tamamladık. Uzun aradan sonra çıktığımız Süper Lig'i istediğimiz gibi bitiremedik." dedi.

Üneş, ligin bitimine bir hafta kala Göztepe ile Akhisarspor'un kulüp başkanlarıyla bir araya gelip, bu yıl ilk defa uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden dolayı verilen yanlış kararlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, bazı kulüp başkanları ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla görüştüklerini dile getirdi.

Hakem hataları nedeniyle yaşadıkları puan kayıplarını anlatan Üneş, "Kulübün devamlılığı esas. Buraya nasıl geldiğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Mücadelemize kaldığımız yerden devam edip, takımımızı tüm haksızlıklara rağmen Süper Lig'e tekrar taşıyacağız. İnşallah önümüzdeki sezona en iyi şekilde hazırlanarak, en doğru planlamayı yaparak, tekrardan Süper Lig'e döneceğiz." diye konuştu.

Yönetim kuruluyla ilgili çıkan haberlere değinen Üneş, "Biz arkadaşlarımızla 5 ay önce göreve geldik. Genel kurul gibi bir şey kesinlikle aklımızın ucundan geçmiyor. Bu çok net şekilde bilinsin. Biz Erzurumspor'un önünü kapatmıyoruz, kapatmayacağız. Bizden daha iyi yapacağını iddia eden iyi bir yönetim oluşturup ortaya çıkan varsa, istifa etmek de bir hizmet şeklidir. Erzurumspor'a hizmet etmenin şekli yoktur." ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmalarının ardından yeni teknik direktörle ilgili çalışmalara başladıklarını aktaran Üneş, 4 teknik adamla görüştüklerini ve çalışmaların olumlu ilerlediğini dile getirdi.

Ligi çok iyi bilen en iyi teknik direktörü seçmeye çalışacaklarını vurgulayan Hüseyin Üneş, takımı biran önce Süper Lig'e taşıyacak kadroyu oluşturmak için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

