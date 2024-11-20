Icardi ameliyat için kararını verdi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin diz bağları ameliyatı için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Galatasaray'da Tottenham müsabakasında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi’nin ameliyatı için rota Türkiye’ye döndü.

Habertürk'ün aktardığına göre, Arjantinli golcü daha önce İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan bir özel klinik ile görüşmüştü. Ameliyat sonrasındaki rehabilitasyon ve fizyoterapi süresini de aynı klinikle Roma’da geçirmeyi planlayan Icardi için ibre artık Türkiye’den yana.

DAVA TÜRKİYE'DE GÖRÜLEBİLİR

Haberde Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Icardi'nin bir ayağının Türkiye’de bulunmasını istediği ifade edildi.

Wanda Nara ve Icardi’nin yaşadığı son ortak konutun İstanbul’da olması nedeniyle bu davalaların Türkiye’de görülme ihtimali yüksek. Ayrıca Arjantinli golcünün avukatı da çocukların velayeti için sürecin İstanbul’da yaşanmasının Icardi’nin lehine olduğunu düşünüyor.

YENER İNCE İLE KARAR VERECEK

Çocuklarını yanına almak ve evinin kapılarını dış dünyaya kapamak isteyen Icardi, Türkiye’de huzurlu bir düzen kurma niyetinde. Arjantinli golcünün hafta sonuna doğru Türkiye’ye gelmesi ve ameliyat yeri ile günü için Yener İnce ile bir karar vermesi bekleniyor.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Icardi’nin ameliyatı için TRT Spor’da katıldığı canlı yayında açıklama yapmış ve "Icardi ameliyatını Türkiye'de olacak galiba. Burada çok iyi şekilde yapılıyor, rehabilitasyon da önemli. Yener hoca iletişim halinde. Haftaya belli olacak" demişti.

Sakatlığından önce bu sezon Galatasaray'da 14 maçta sahaya çıkan Icardi, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Habertürk