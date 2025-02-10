Icardi paylaştı, Acun Ilıcalı'dan çok sert yanıt geldi

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşmada Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin yaptığı "Deja Vu" paylaşımına, Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan çok sert bir tepki geldi.

Adana Demirspor, Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları maçın 33. dakikasında sahadan çekildi.

Süper Lig'te geceye damgasını vuran olayın ardından ortalık bir anda karıştı, açıklamalar peş peşe geldi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi de Adana Demirspor'un, Galatasaray karşısında sahadan çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından, geçen sezon Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'ye atıfta bulunarak, "Deja Vu" notuyla paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımlarını hedef aldı.

Ilıcalı, "Mauro Icardi'nin başkanımız ve teknik direktörümüzle ilgili paylaşımlarını ayıplıyorum ve kınıyorum. Galatasaray Kulübü'ne çağrıda bulunuyorum. Futbolcu başkanla muhatap olmaz, paylaşım yapmaz. Bunu kınıyoruz. Bizim futbolcularımız bunu yapmaz. Türk kültüründe bu yoktur, çirkin şeylerdir. Galatasaray'dan uyarı beklerdik ama gelmedi. Biz de kendi futbolcumuza 'Dur, yapma' diyemiyoruz" dedi.