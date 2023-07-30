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  5. Icardi transferinin detayları açıklandı

Icardi transferinin detayları açıklandı

Icardi transferinin detayları açıklandı
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Galatasaray, yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin transferini KAP'a bildirdi. Arjantinli golcünün transferi için PSG'ye 10 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin transferini KAP’a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu transfer için Fransız kulübü PSG’ye 10 milyon Euro ödenecek. Bu ödeme 4 taksit halinde yapılacak.

Ayrıca futbolcuyla da 3 sezonluk sözleşme imzalandı.

Kulüp, Arjantinli golcüye sezon başına 6 milyon euro ödeme yapacak.

 

Etiketler Galatasaray mauro ıcardi transfer galatasaray
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