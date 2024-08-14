Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'ne başlamadan veda eden Fenerbahçe için yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Lille maçı sonrası flaş bir paylaşımda bulundu. Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile resimlerini hikayesine koyarak 'Aşkın olayım' şarkısını ekledi. Fenerbahçe'nin rakibi Lille, gün içerisinde 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme de bulunmuştu. İşte o paylaşım: