Icardi'den Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme

Süper Lig'de 24. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Arjantinli Gol Kralı futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe camiasını kızdıracak bir paylaşıma daha imzasını attı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da yıldız oyuncu Mauro Icardi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Mauro Icardi şu paylaşımı yaptı: "Bizim gibi olmaya devam edin, çünkü kopya konusunda iyi gidiyorsunuz."