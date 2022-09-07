 Icardi'den Galatasaray taraftarını ayaklandıran paylaşım

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı iddia edilen ve İstanbul'a getirmeye hazırlandığı söylenen Mauro Icardi paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Arjantinli golcü kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geri sayım yapan saat ve aslan dövmesinin ön planda olduğu bir fotoğraf kullandı.

Öte yandan Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara da kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarlara göz kırptı.

Mauro Icardi'nin Çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor. İşte o paylaşımlar: