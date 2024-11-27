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Icardi'nin ameliyat günü belli oldu

Icardi'nin ameliyat günü belli oldu
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Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi’nin pazartesi günü Arjantin’de ameliyat olacağını açıkladı.

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında deplasmanda oynayacakları AZ Alkmaar maçı öncesinde İstanbul Havalimanı’nda sakat futbolcuların durumlarıyla ilgili basın mensuplara açıklamalarda bulundu.

Tottenham mücadelesinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin ameliyat tarihi ve yerinin belli olduğunu söyleyen İnce, "Mauro’nun sakatlığının olduğu ilk günden itibaren bir planlama var. Bu planlama içerisinde yaklaşık 2.5-3. haftalık periyodu ön hazırlıkla geçecekti, o periyodu tamamladık. Daha sonra ameliyat için karar verecektik. Mauro’nun hem sosyal açıdan hem de ailesel sebeplerle Arjantin’de olduğunu biliyorsunuz. Hazırlık sürecini de orada geçirdik. İleriki dönemde rehabilitasyon aşamasında aksaklıklar yaşamamak adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Ameliyat pazartesi günü orada gerçekleşecek. Dün, bugün görüşmelerimizi tamamladık. Pazartesi günü ameliyatı yapılacak. Galatasaray Kulübü elindeki imkanlar doğrultusunda her zaman en iyisi yapma çabasında. Mauro’ya isterse İstanbul’da, isterse dünyanın herhangi bir yerinde, nerede isterse bu ameliyatı yapabileceğimizi söylemiştik. Kendisi de son derece uyumlu. Bizim burada olmak istedi ancak hem ailesel sebepler hem de içinde bulunduğumuz sosyal süreçte Mauro’nun rehabilitasyon sürecini Arjantin’de geçirmesine karar verdik. Orada yaz sezonunda. Daha da rahat olacaktır. O yüzden bu rehabilitasyon aksamaması adına ameliyatı orada gerçekleşmesine karar verdik" diye konuştu.

Yener İnce, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan’ın da tedavilerinin devam ettiğini belirterek, "Jakobs maçta bizimle olacak. Kaan’ın tedavisi burada devam edecek" şeklinde konuştu.

Etiketler Galatasaray Mauro Icardi ameliyat Galatasaray
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