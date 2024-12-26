Icardi'nin lisansı askıya alınacak mı? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yıldız golcü Mauro Icardi'nin lisansının askıya alınmayacağını açıkladı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, düzenlediği basın toplantısında sezonun ilk yarısını değerlendirdi.

Buruk, ekim ayında sakatlanan ve sezonu kapatan yıldız santrfor Mauro Icardi hakkında konuştu.

Buruk, Arjantinli yıldızın lisansını askıya almak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi ve şunları dile getirdi:

"Icardi'nin iyileşme süreci var. Yener hocanın öngörüsü yeni sezona hazırlanması yönünde. Icardi'nin lisansını askıya almak gibi bir düşüncemiz şu anda yok. Doktorun tam olarak ne zaman döneceğini söylemesi de önemli. Kadro yapılanmamız nasıl olacak ve doktorun raporu nasıl olacak? Bu konuda karar vermek için önemli olan bunlar."