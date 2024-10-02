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İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor

İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor
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Süper Lig'te son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor...

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, yeniden Süper Lig’de sahne almaya hazırlanıyor.

Son olarak adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Kartal’ın yeni adresinin Kayserispor olduğu öne sürüldü. Kayserispor yönetiminin yeni teknik direktör için Kartal'la temasa geçtiği belirtildi.

 Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin ardından Burak Yılmaz’ın istifa etmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Fenerbahçe’nin eski hocası İsmail Kartal'ın geçeceği iddia edildi.

Kayserispor yönetimiyle görüşmelere başlayan Kartal’ın, önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

 

Etiketler Kayserispor ismail kartal Fenerbahçe Kayserispor teknik direktör
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