İspanyollar açıkladı ! Pepe ve Beşiktaş...

Stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Paris Saint Germain'le anlaşamayan Pepe'nin, Siyah Beyazlılar için İstanbul'a geleceği iddia edildi.



Adil Rami'yi Marsilya'ya kaptırmak üzere olan Beşiktaş için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol Marca'nın haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde Paris Saint Germain için sağlık kontrolünden geçen Pepe'nin Fransız temsilcisiyle anlaşamadı ve Beşiktaş için gelecek hafta İstanbul'a geleceği belirtildi.