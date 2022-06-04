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  5. İstanbul'da Berat Albayrak ile Belediye Başkanı'nın ''bayrak'' yarışı

İstanbul'da Berat Albayrak ile Belediye Başkanı'nın ''bayrak'' yarışı

İstanbul'da Berat Albayrak ile Belediye Başkanı'nın ''bayrak'' yarışı

İstanbul Ümraniye'de oturduğu siteye Trabzonspor bayrağını astıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eski Bakan Berat Albayrak'a, Ümraniye Belediye Başkanı da aynı sitede Ümraniyespor bayrağı açarak yanıt verdi.

Sıkı bir Trabzonspor taraftarı olduğu bilinen eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak İstanbul Ümraniye'de oturduğu siteye Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un bayrağını astırdı.

Ancak bunun üzerine aynı sitede oturan Ümraniye Belediye Başkanı ve Ümraniyespor Onursal Başkanı İsmet Yıldırım da Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Ümraniyespor'un bayrağını Trabzonspor bayrağını yanına astırdı.

 

Etiketler Trabzonspor Ümraniyespor berat albayrak bayrak ismet yıldırım ümraniyespor trabzonspor
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