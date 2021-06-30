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  5. İşte Beşiktaş'ta gönderilecek futbolcular listesi

İşte Beşiktaş'ta gönderilecek futbolcular listesi

İşte Beşiktaş'ta gönderilecek futbolcular listesi

Sezonu çifte kupayla tamamlayan son Şampiyon Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, takımdan ayrılması beklenen oyuncular da netleşti.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki kadro planlamasıyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Siyah beyazlılarda, gönderilecek oyuncular belirlendi.

 Yeni yabancı kuralının 8 artı 6 olmasından sonra transfer politikasını değiştirmek zorunda kalan Beşiktaş, performans alamadığı yabancı oyuncularla vedalaşacak.

Geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Jeremain Lens ile Tyler Boyd'un yanı sıra Hasic ve Douglas’ın da gönderilmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ta ayrılması beklenen bir diğer isim ise Adem Ljajic. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, 29 yaşındaki oyuncu için olumlu rapor vermediği öğrenildi.

Sırp oyuncu için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Adem Ljajic’in yüksek maliyeti ve performansının düşük olması, siyah beyazlıları yol ayrımına itti.

 Beşiktaş'ta ayrıca Umut Nayir ve Güven Yalçın için gelecek teklifler de değerlendirilecek.

TRT Spor

Etiketler Beşiktaş beşiktaş sözleşmesi biten gönderilecek liste futbolcular transfer
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