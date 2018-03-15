İşte Bülent Yıldırım’ın derbi karnesi

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına atanan hakem Bülent Yıldırım, kariyerinde 11. kez derbide düdük çalacak.



Spor Toto Süper Lig’de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Yıldırım, daha önce 10 kez derbi yönetti.



Ankara bölgesi hakemi olan Yıldırım, bu sezon ise ilk kez derbiye atandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta görevlendirilen Yıldırım, son derbisine bir yıl önce çıktı.



Geçen sezonun 22. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı.



Siyah-beyazlı takım, 27 Şubat 2017’de yapılan karşılaşmada Talisca’nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Derbi hakemi belli oldu !





- Galatasaray üstün



Bülent Yıldırım, 6. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak.



Yıldırım’ın daha önce iki takım arasında yönettiği 5 derbinin 2’sini Galatasaray, birini Fenerbahçe kazandı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Takımlar, bu maçlarda 4’er gol attı.



Görev aldığı Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda 3 kez kırmızı kartına başvuran Yıldırım, 35 sarı kart gösterdi.



Yıldırım, Fenerbahçe’den 2, Galatasaray’dan bir oyuncuyu ihraç etti. Yıldırım, 35 sarı kartın 18’ini Fenerbahçe, 17’sini ise Galatasaraylı oyunculara çıkardı.



- Bu sezon 16 maçta düdük çaldı



Bülent Yıldırım, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon geride kalan 25 haftada 16 maç yönetti. Yıldırım, 16 maçta 68 sarı, 4 kırmızı kart çıkarırken, bir kez de penaltı kararı verdi.



Tecrübeli hakem, bu sezon ligde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın birer maçına çıktı.



Fenerbahçe, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a 1-0 yenilirken, Galatasaray sahasında Bursaspor’u 5-0 mağlup etti.



- Derbi maçlar



Bülent Yıldırım’ın yönettiği derbi maçlar şöyle:



Sezon Maç Skor

2009-10 Galatasaray-Beşiktaş 3-0

2010-11 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0

2011-12 Fenerbahçe-Galatasaray 2-2

2011-12 Galatasaray-Beşiktaş 2-2 (Süper Final play-off)

2012-13 Beşiktaş-Galatasaray 3-3

2013-14 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (Süper Kupa)

2013-14 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0

2013-14 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0

2014-15 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2

2016-17 Galatasaray-Beşiktaş 0-1