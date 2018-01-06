İşte Cenk Tosun'a ödenen bonservis bedeli

Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlılar, Cenk Tosun için 22 milyon Euro (98 milyon 898 bin TL) sözleşme fesih bedeli olan ücreti alacağını açıkladı.



Beşiktaş Cenk Tosun'un Everton'a transferinin tamamlandığını açıkladı. Siyah beyazlılar, milli futbolcu için ödenecek parayı da duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:

Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Everton kulübü tarafından şirketimize net 22.000.000 Avro (98 milyon 898 bin TL) sözleşme fesih bedeli ödenecektir.Ayrıca ilave olarak 1.157.895 Avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.

Bunlara ek olarak Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500.000 Avro, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa 750.000 Avro ödenecektir.

Cenk Tosun Premier Lig'de en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500.000 Avro şirketimize ödenecektir.(2017-2018 Sezonu için 10 maç)

Yukardaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halikarda 2.000.000 Avro'yu geçmeyecektir.

Ayrıca Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için 15 gol atarsa 500.000 Avro; 25 gol atarsa 1.000.000 Avro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir.

Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5 'u Everton tarafından şirketimize ödenecektir.