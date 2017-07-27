İşte Karabükspor'un yeni 10 numarası

Kardemir Karabükspor, Romanya Milli takımının da oyuncusu olan 27 yaşındaki Gheorghe Teodor Grozav ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın Avusturya kampında kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ile birlikte görüşme yapan tecrübeli oyuncu tüm şartlarda anlaşarak 3 yıllığına kırmızı-mavili ekibe imza attı.

Son olarak Rusya'nın Akhmat Grozny takımında forma giyen Grozav, kariyerinde 170 maçta forma giyerek 36 gol kaydetti.

Altıncı Rumen oyuncu

Diğer yandan kırmızı-mavili ekip, takımda forma giyen Paul Papp, Lasmin Latovlevici, Cristian Tanase, Marius Valerica Gaman ve Gabriel Torje ile birlikte 10 numara mevkiine de Gheorghe Teodor Grozav'u alarak kadrosunu altıncı Rumen oyuncuyla güçlendirdi.