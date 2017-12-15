İşte Muslera gerçeği !

Galatasaray'ın son üç şampiyonluğunda başrolde olan kaleci Fernando Muslera son haftalarda yediği hatalı gollerle herkesi şaşırtıyor.

Kasım ayının ilk haftasında baba olmanın sevincini yaşayan Muslera'nın son bir ayda uyku problemi çektiği ortaya çıktı. Kailash ismini verdikleri oğulları ile ilgilenen ve eşi Patricia'ya evde yardımcı olan Uruguaylı kalecinin uyku düzeni değişti. Bu durum performansına yansıdı ve yorgun düşen Muslera baba olduktan sonra çıktığı Başakşehir deplasmanında 5 gol gördü, Beşiktaş derbisinde elinden kaçırdığı topla mücadelenin kaderini çizdi ve son Akhisar maçında yediği iki golde de kalesinden hatalı çıkışlar yaptı.

'İYİ OYNAMAYA BAŞLASIN, DEVAMI GELİR'

Muslera'yı yedek kulübesine çekmeyi düşünmeyen Tudor'un ise kaleci antrenörleri Tomiç ve Fadıl Koşutan'la yaptığı toplantıda, "Her büyük kaleci böyle formsuz dönemler geçirebilir. Ben Muslera'ya güveniyorum. Sizden de idmanlarda onunla özel olarak ilgilenmenizi istiyorum'' dediği ve "Nando'nun sadece iyi oynayacağı bir maça ihtiyacı var. Bir maç iyi oynasın devamı gelecek'' cevabını aldı.