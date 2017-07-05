İşte Pepe'nin alacağı ücret

Sabah saatlerinde İstanbul'a ayak basan yıldız isim, yıllık 3 milyon 350 bin euro net ücret alacak.

Lizbon'a giden Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, Pepe ve menajerleri ile yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından transferi tamamladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Portekizli yıldız, bu sabah saat 05.00 sıralarında İstanbul'a ayak bastı. Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce taraftarın katıldığı karşılamada büyük coşku yaşandı. Pepe, kendisini bekleyen araca tezahüratlar ve yoğun ilgi nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Varılan anlaşmaya göre 2 sezon Beşiktaş forması giyecek olan 34 yaşındaki yıldızın bugün sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Pepe için imza töreni stadın basın toplantısı odasında yapılacak ve taraftara kapalı olacak. Bu durumun sebebinin ise, Vodafone Park'ta yapılan zemin yenileme çalışması olduğu kaydedildi.

PEPE'NİN MALİYETİ

Siyah beyazlılar 2 yıllık sözleşme imzaladıkları Portekizli oyuncuya yıllık 3 milyon 350 bin euro net ücret verecek. Pepe, 35 maç oynaması halinde 350 bin euro daha kazanacak. Beşiktaş'ın şampiyon olması halinde ise Portekizli oyuncu 250 bin euro'ya prime hak kazanacak. Siyah beyazlılar imza parası olarak da Pepe'ye 3 milyon euro ödeyecek.

BEŞİKTAŞ BORSAYA BİLDİRDİ

Beşiktaş Kulübü, Portekizli stoper Pepe'nin transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Açıklamada, "Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) 'in transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır" denildi.