İşte Sabri ve Mariano'nun istatistikleri.

Galatasaray, yıllardır bir türlü çözemediği sağ bek problemini Sevilla’dan transfer ettiği Mariano ile sona erdirmeyi hedefliyor. Bu zamana kadar transfer edilen isimlerden beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı futbolcuya çok güveniyor. Yapılan tüm transferlere rağmen Eboue dışında kesik yemeyen altyapısında yetişmiş Sabri Sarıoğlu’nu gönderen Galatasaray, Mariano ve Linnes ile sezonu geçirmeyi planlıyor.

Sevilla’da sergilediği performans ile beğeni kazanan Mariano ile Sabri Sarıoğlu’nun istatistikleri kıyaslandığında birbirlerine yakın bir rakam çıkıyor. Kariyerinde beş takım ve üç farklı lig bulunan Mariano’nun oynadığı 373 maçta 10 gol 47 asisti bulunuyor. Sadece Galatasaray’da oynayan Sabri Sarıoğlu’nun 466 maçta 23 gol 51 asistlik performansı dikkat çekiyor. İki futbolcunun ortalamalarına bakıldığında ise Mariano’nun 0.02 gol ve 0.12 asist ortalamaları bulunuyor. Sabri Sarıoğlu’nda da bu ortalama Brezilyalı mevkidaşına yakın görünüyor. 32 yaşındaki futbolcu 0.04 gol ve 0.10 asist ortalamalarına sahip…

Sabri Sarıoğlu’nda 1 yaş küçük olan Mariano’nun en büyük artısı ise farklı ülkelerde yaşadığı futbol tecrübesi… Futbola Brezilya’da başlayan Mariano, Fransa’da Bordeaux ve İspanya’da Sevilla formalarını giydi. Sabri Sarıoğlu ise altyapısında yetiştiği Galatasaray’dan başka bir kulüpte şimdiye kadar oynamadı.

Mariano’nun taraftarlar tarafından çok eleştirilen Sabri Sarıoğlu’nu aratıp aratmayacağı forma giydikten sonra belli olacak.