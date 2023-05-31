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İşte şampiyon Galatasaray'ın kasasına giren para

İşte şampiyon Galatasaray'ın kasasına giren para
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Süper Lig'de 2022-23 sezonun şampiyonu Galatasaray, 200 milyon liralık geliri kasasına koydu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup etti. Aslan, bitime 2 hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğunu Eryaman Stadı'nda garantiledi.

200 MİLYON LİRA
2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan ve 23'üncü kez ipi göğüsleyen Galatasaray, 200 milyon liralık geliri de kasasına koydu.

DERBİDE ZAFER GELİRSE 33 MİLYON LİRA GELECEK
Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi de yenmesi durumunda 33.4 milyonluk galibiyet, 2.3 milyon liralık beraberlik ödülünü kazanacak. Galatasaray, Süper Lig'in 'ayak bastı' parası olarak 33,4 milyon lira ve 69 milyon lira performans primi sahibi oldu. Sarı-Kırmızılı takım 33,2 milyon lira şampiyonluk primi, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 62,9 milyon lira gelir elde etti.

 

Etiketler Galatasaray süper lig galatasaray şampiyon
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