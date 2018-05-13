İşte Süper Lig'de takımların şampiyonluk ihtimalleri !

Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor’u sahasında 2-0 yenen Galatasaray, şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.

Evkur Yeni Malatyaspor’u 1. dakikada Younes Belhanda ve 12. dakikada Bafetimbi Gomis’in attığı gollerle geçen sarı-kırmızılı takım, puanını 72’ye çıkardı.

Ligin son haftasına 3 puan farkla lider giren Galatasaray’ın Göztepe deplasmanında alacağı 1 puan, rakiplerinin elde edeceği sonuçlardan bağımsız olarak şampiyonluk için yeterli olacak.

BEŞİKTAŞ’IN ŞANSI KALMADI!

Lider Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle birlikte puanını 72 yaparken, 1 maç eksiği bulunan 65 puanlı Beşiktaş ile arasındaki puan farkını da 7’ye çıkardı. Bu sonucun ardından 2 maçı kalan Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı kalmadı.

FENERBAHÇE’NİN İŞİ ZOR!

66 puanlı Fenerbahçe’nin şampiyon olması için ise hem son 2 maçını kazanması, hem de son hafta Medipol Başakşehir’in puan kaybedip, Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin genel averajda Galatasaray’ı geçmesi gerekecek.

BAŞAKŞEHİR İÇİN GÖZTEPE KAZANMALI

Medipol Başakşehir ise son hafta Kasımpaşa’yı yenerse, Galatasaray’ın Göztepe’ye yenilmesi durumunda şampiyon olabilecek.