İşte Terim ve Güneş'in derbi planları !

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş derbi taktiğini belirledi. Güneş, oyuncularının rakibi kilitlemesini ve ilk maçta olduğu gibi yüzde 60’ın üzerinde topla oynamasını istedi. Galatasaray’ın sahasında oynadığı maçlarda karşılaşmalara hızlı başladığını oyuncularına ısrarla ifade eden Güneş, özellikle orta sahadaki ve beklerdeki isimlere uyarılarda bulundu. Sarı-Kırmızılılar’ın en önemli oyuncusu olan Gomis ise, ilk maçta olduğu gibi Tosic-Pepe ikilisiyle durdurulacak.

Oyun planı belli...

Bu maç öncesinde oyuncularına ilk yarıdaki maçı hatırlatan Güneş, Beşiktaş’ın yüzde 60 topla oynama istatistiği yakalamasının karşılaşmanın sonucunu belirlediğini ifade ederek, yine aynı oyun sistemiyle sahada olacaklarını ifade etti. Galatasaray orta sahasına karşı Medel-Atiba ikilisiyle baskı kurmak isteyen Güneş, özellikle hücumda Babel-Talica ve Quaresma üçlüsüne çok güveniyor. Galatasaray’da Serdar Aziz’in cezalı olması da, Negredo’nun oyun planındaki yerini değiştiriyor. Şenol Güneş, Maicon’un Serdar’a oranla daha ağır olması nedeniyle Negredo’nun ceza sahası içinde hareketli olup formda hücum hattıyla galibiyete uzanmak istiyor.

Ligde Aslan’a kaybetmedi

GALATASARAY CEPHESİ





Şampiyonluk yolundaki son ve en kritik derbide Beşiktaş’ı konuk edecek olan Galatasaray, hücum futbolundan taviz vermeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, ekibiyle birlikte hafta boyunca yaptığı analizlerde, rakibi beklemek yerine oyunu önde oynamaya karar verdi. Galatasaray ilk dakikadan itibaren önde pres yaparak, Beşiktaş savunmasını hataya zorlayacak. Özellikle taraftar desteğiyle birlikte takımının ofansta daha da güçlü kalacağını düşünen Terim, kendi savunmasını da önde kurup beklerin sürekli ilerideki kanat oyuncularına destek vermesini istiyor.

Dönen toplara dikkat

Terim’in öğrencilerini en fazla uyardığı konulardan biri, Beşiktaş savunmasından dönecek toplar. Fatih hoca oyuncularından ileride kalabalık durmalarını ve ikinci topları mutlaka kaparak atak sürekliliği sağlamalarını bekliyor. Böylece daha az eforla daha fazla pozisyon bulunması hedefleniyor.

11’i kafasında kurdu

Öte yandan Fatih hocanın Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını kazanan kadroda bir değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi. Kart cezalısı Serdar Aziz’in yerine Maicon’un görev alacak olmasının dışında, farklı bir tercih yapılmayacağı ifade ediliyor.