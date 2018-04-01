İstiklal marşı sırasında ağlayan miniği kimse susturamadı !

Süper Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile Bursaspor maçı öncesinde seremonide ağlayan minik kız çocuğunu kimse susturamadı. Maç öncesi her iki takımın futbolcularıyla birlikte sahaya çıkan minikler arasında bulunan 5 yaşlarındaki kız çocuğu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sırasında heyecan ve korkudan ağlamaya başladı.

Bursasporlu futbolcu Agu ile birlikte sahaya çıkan minik kız çocuğu, Antalyaspor’un kurucusu ve ilk Başkanı Atilla Vehbi Konuk’un ölümünün 9. yılı sebebiyle yapılan saygı duruşu sırasında ağlamaya başladı. Saygı duruşunun ardından başlayan İstiklal Marşı sırasında da ağlamaya devam etti. İstiklal Marşı’nın okunması sebebiyle görevlilerin ve yakınlarının da müdahale edemediği küçük kız çocuğu Agu tarafından başı okşanarak sakinleştirilmeye çalışıldı ancak başarılı olamadı.

Seremoninin bitmesinin ardından gözyaşları arasında görevliye doğru koşan minik kız, görevlinin kucağında sahadan ayrılıp tribüne geçti.