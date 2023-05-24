''Jesus gidiyor, İtalyan teknik adam geliyor''

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un geleceği belirsizliğini korurken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’nin sezon başına bir yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, lige iyi başladı. Sarı lacivertliler, Dünya Kupası nedeniyle verilen araya lider girdikten sonra düşüşe geçerek birinci sırayı Galatasaray’a kaptırdı.

Jesus’un özellikle derbi maçlarında 3’lü savunmayla maça başlaması ve kaybedilmesi tartışma yaratmıştı. Jesus, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalınan maçın ardından taraftarlara tepki göstermesiyle de dikkat çekmişti.

Sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Jorge Jesus’un geleceği belirsizliğini koruyor. Ali Koç’un Jesus’a sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edilirken çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Jesus’un Fenerbahçe’de devam etmeyeceğini düşündüğünü ifade etti. Görüşülen futbolcular hakkında yeni teknik direktörün görüşünün alındığını düşündüğünü belirten Bilgiç, sarı lacivertlilerin Adana Demirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaştığını öne sürdü.

Bilgiç şunları söyledi:

“Ben Jesus'un devam edeceğini düşünmüyorum. Ali Koç'un da bu durum için önlemini aldığını, bağlantılarını yaptığını, raporları değerlendirdiğini sanıyorum. Kesinlikle bir plan yapmışlardır. Sonuçta gelecekler var ama gidecekler de olacak. Sözleşmesi bitenler var, önemli takımların transfer gündemine giren oyuncular var.

Kadro bir değişim yaşayacak. Görüşülen oyuncularla ilgili Jesus'un da yerine gelecek hoca adayının da fikrinin alındığını düşünüyorum. Montella ile anlaşıldığı söyleniyor.”