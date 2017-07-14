Johan Djourou Trabzonspor yolunda !

Trabzonspor'da stoper transferi için yeni bir iddia geldi. Fransız gazeteleri, son olarak Hamburg forması giyen Djourou'ya bordo-mavililerin teklif yaptığını yazdı. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncunun Montpellier ile imza aşamasına geldiği ancak Trabzonspor'un teklifinin ardından kafasının karıştığı belirtildi. Transferin birkaç gün içinde sonuçlanacağı vurgulandı. Öte yandan uzun süredir bordo-mavililerin gündeminde olan Serdar Taşçı kulübe haber yolladı. Taşçı, Trabzonspor'a gelmek istediğini ve kulübü Spartak Moskova'yı ikna etmek için çalışacağını bildirdi.

Kariyerinde Arsenal, Birmingham, Hannover 96, Hamburg formalarını terleten tecrübeli oyuncu, İsviçre Milli Takımı'nda 67 kez görev yaptı.

Sabah