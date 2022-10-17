Jorrge Jesus yine şaşırttı: MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.

Mke Ankaragücü ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puanla 4. sırada giren sarı-lacivertliler, Başkent temsilcisini de mağlup ederek iyi giden formunu sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 6 FUTBOLCU YOK

Fenerbahçe'de ayak bileği burkulan Emre Mor, kadroda yer almadı. Sarı-lacivertliler sakatlıkları henüz geçmeyen ve bireysel antrenmanlara devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra kas ağrısı bulunan Miha Zajc da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İŞTE İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Gökhan Akan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Jese, Beridze, Ali Sowe

Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar, Ferdi, Osayi, Lincoln, Crespo, Valencia, İrfan, Batshuayi