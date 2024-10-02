Jose Mourinho: ''Hiç pişman değilim''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, ''Türk futbolunda hala öğrenmeye çalıştığım şeyler var. Buraya gelme kararımdan hiç pişman değilim.'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2’nci haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Hollanda'nın Twente ekibiyle karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Jose Mourinho ile oyunculardan Jayden Oosterwolde müsabakanın oynanacağı Twente Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Twente’nin iyi savunma yaptığını dile getiren Portekizli teknik adam, “Rakibimizin güçlü yönleri olarak takım olmalarını söyleyebilirim. Takım halinde oynuyorlar. Bunun arkasındaki çalışmaları görüyorsunuz. İyi savunma yapıyorlar, önde baskıda başarılılar. Geri çekilip kompakt oynamayı biliyorlar. Tipik bir Hollanda takımı gibi oynamaktan keyif alıyorlar. Kontra ataklarda da etkililer. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Pazar gününden beri bu maç için hazırlanıyoruz. Taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BURAYA GELME KARARIMDAN HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM’

Tecrübeli teknik adam konuşmasına şöyle devam etti:

"Diğer çalıştığım kulüpleri buradan yüksek platform olarak ayırmam. Her kulübün hedefleri vardır. Kulübe geldiğinizde onların projelerini sahiplenirsiniz. İspanya'yı Real Madrid ile kazanmakla Fenerbahçe ile Türkiye'de şampiyonluk yaşamak arasında bir fark yok. Türk futbolunda hala öğrenmeye çalıştığım şeyler var. Buraya gelme kararımdan hiç pişman değilim."

‘20 SENE ÖNCEKİ HIRSLARIM HALA VAR’

Dış görünüşü dışında kendisinde çok değişen bir şeyin olmadığını vurgulayan 61 yaşındaki teknik direktör, “20 yıl önce Porto ile Şampiyonlar Ligi kazanmıştım ama 2 yıl önce de Roma ile Konferans Ligi kazandım. Ondan 1 yıl önce de Avrupa Ligi'ni kaybetmiştim finalde ama nasıl kaybettiğimi daha önce söyledim. 20 sene önceki hırslarım hala var. Fenerbahçe hırsları olan bir kulüp ama burada hedeflerine ulaşmak için içinde bulunduğunuz durumlar çok zor. Türk insanı ne demek istediğimi anlıyor. Ben hala aynı şeyleri hissediyorum, hala sarı kart görüyorum. Dış görünüşüm dışında çok değişen bir şey yok. Fenerbahçe turnuvaları kazanmak istiyor. Ligde iyi takımlar var, zor şartlar var ama bu şartları konuşması gereken kişi ben değilim, onlar daha iyi biliyor. Avrupa Ligi'nde seviyesi yüksek takımlar var. İyi ve kötü şeyler var. İyilerden biri Şampiyonlar Ligi'nden artık takım gelmiyor. Takım isimlerine bakınca zor ve potansiyelli takımlar var. İlk etabı geçmeyi umuyoruz. 2. etaba geçince 3. etabı düşünmeye başlarız. Yeni formatı bilmiyoruz, kaç puan toplamamız gerektiğini bilmiyoruz. 7 maç var ve bunlardan puan almamız lazım, umarım yarından başlayarak bunu yaparız” diye konuştu.

‘HAKEMLERİN DÜRÜSTLÜKLERİNE İNANIYORUM’

Mourinho, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun normal bir atama olduğunu düşünüyorum. Benim için problem yok. Dürüstlüklerine inanıyorum. O gün finali yönetirken kötü günlerindeydiler. Takım, taraftarlar, teknik heyet ve futbolcular için tarihi etkileyen kararlar verdiler ama dürüstlüklerine inanıyorum. Onlar finali yönetirken kötü günlerindeydi. Tarihi etkileyen karar verdiler ama dürüstlüklerine inanıyorum, yarın ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum."

‘BEN KAZANMAKTAN HOŞLANIYORUM, KAYBETMEKTEN HOŞLANMIYORUM’

Jose Mourinho, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hollanda takımlarına karşı kazanıyorum, geçmişte kazandım çünkü iyi takımları çalıştırıyordum. Real Madrid ile Ajax'a karşı 4 kere oynamıştım ve burada zaten kazanmanız normal. Benimle bir ilgisi yok çünkü bunu beklersiniz. Eşleşmelerimde bir tane Ajax-Real Madrid maçı kolaydı bir de Manchester United-Ajax finali kolaydı, onun dışında hepsi zordu. Yarın da zor olacak diye düşünüyorum. Ben kazanmaktan hoşlanıyorum, kaybetmekten hoşlanmıyorum. Hollanda takımları her zaman zor ve organizeler. Teknik anlamda üst düzey ve kaliteliler. Özellikle evlerinde oynadıklarında. Bu sene hem Twente hem AZ ile eşleştik ve ikisiyle de deplasmanda oynayacağız. Bunun için 'mutlu musunuz' diye sorarsanız hayır değilim."

JAYDEN OOSTERWOLDE: BURADA BAŞARI GÖSTERMEK ZORUNDAYIM

Fenerbahçe’nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde ise "Eski yuvama döndüm. Geçen yıl da dönmüştüm, benim için güzel bir hatıra olmuştu. Enteresan bir maç olacak. 2 takım da çok iyi. Twente, Manchester United'a karşı iyi iş çıkardı. Biz de çok iyiyiz. Yeni bir teknik adamımız var ve takımın üzerinde önemli etkisi var. Geçen yıl da aynısını yapmak zorundaydım. Tabii hoş bir duygu değil ama artık Fenerbahçeliyim ve burada başarı göstermek zorundayım. Profesyonel davranmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

23 yaşındaki futbolcu, açıklamalarını şu ifadelerle noktaladı:

“Kendisi benim 3’üncü teknik direktörüm. Kendisinin belli bir karizması var. Çok da başarıları var. Ondan daha fazla bilgi almak demek istemiyorum ama söylediklerini daha ciddiye alıyorsunuz. Zaaflarımızı geliştirmemize yardımcı oluyor. Futbola ayrı bir bakış açısı var.

Sadece futbol değil futbol dışında da ülkede çok şey oluyor. Bunlara alışmanız, kabullenmeniz ve adapte olmanız gerekiyor. Türkiye'den çıkarken bunu da deneyim olarak götürmeniz gerekiyor. Tüm kariyerimde sol bek oynadım ve stoperin solunda oynadım. İkisinde de iyi oynayabiliyorum. Hocanın şu anda sol kanatta bana ihtiyacı var. Geçen sene defansın solunda oynadım. Birçok Avrupa kulübü benimle ilgilendi, çok iyi bir sezon oynadığımı düşünüyorum.”

DHA