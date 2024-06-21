Jose Mourinho'dan Edin Dzeko kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun gelecek sezon Edin Dzeko'yu birinci forvet olarak düşünmediği, onun yerine bir forvet transferi istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon Edin Dzeko'yu birinci forvet olarak düşünmediği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcının güçlü ve hızlı bir forvet istediği, 38 yaşındaki yıldızı ise yedekte tutmayı planladığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çeviren Dzeko'ya "Yeni santrfor alacağız. Kalacaksan 2. forvet olacaksın" dediği iddia edildi. Boşnak golcünün ise kararını ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye bildireceği vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yar alan futbolculardan birinin Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri olduğu belirtildi. Faslı golcü için yakın zamanda girişimlerin başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko, bu mücadelelerde 25 gol atıp 10 asistlik katkı sağladı. Sabah Gazetesi