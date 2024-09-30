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  5. Jose Mourinho'dan olay olan Serhat Akın yorumu: ''Atışı yapan iyi değilmiş''

Jose Mourinho'dan olay olan Serhat Akın yorumu: ''Atışı yapan iyi değilmiş''

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün akşam Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 yenmesinin ardından verdiği röportajda Serhat Akın'ın ayağında vurulmasıyla ilgili olarak "Umarım kendisi iyidir, demek ki atışı yapan iyi değilmiş" ifadelerini kullanınca gündem oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Güzel bir atmosfer vardı. Zemin harika değildi. Alex takımını iyi hazırlamış. Stratejik olarak güçlü ve iyiydi. Geleceği olan bir teknik adam. İnşallah bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bilgim yok. Umarım kendisi iyidir. Demek ki atışı yapan iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim. Demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu."

 

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Etiketler Fenerbahçe Jose Mourinho serhat akın atışı yapan iyi değilmiş
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