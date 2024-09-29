Jose Mourinho'dan yayıncı kuruluşa olay olan tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta dizüstü bilgisayarını yayıncı kuruluşun kamerasının önünde koyarak pozisyona tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Maçın son bölümünde Mourinho, Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası laptopundan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu ve tepki gösterdi.

Jose Mourinho, kullandığı laptopu yayıncı kuruluşun yer kamerasının önüne bıraktığı için 79. dakikada sarı kart gördü.

Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a yaptığı açıklamada konu ile ilgili "Ofsayt değildi. Sol beke bakınca Dzeko ofsayt değil. Bu pozisyon temizdi" değerlendirmesinde bulundu.

VAR incelemesinde çekilen çizgi sonrası pozisyonda Dzeko'nun önde olduğu yayıncı kuruluş ekranlarına getirildi.

Jose Mourinho bu tepkisi sonrası hakem Cihat Aydın tarafından sarı kart gördü.