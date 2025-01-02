Jose Mourinho'ya sürpriz teklif: Kararını açıkladı

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendisini transfer etmek isteyen AC Milan için kararını verdi.

AC Milan'ın teknik direktörlük arayışı sırasında Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'ya da bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

İtalyan devinin teklifini değerlendien Jose Mourinho'nun ise Milan'a yanıtının "teşekkürler" olduğu ortaya çıktı.

Mourinho'nun Fenerbahçe'den kazandığı maaştan fazlasını teklif eden Milan'a hayır yanıtını vermesinin ardından Milan'ın teknik direktörlük görevine Sergio Conceicao'yı getirdiği ortaya çıktı.