Jose Sosa Trabzonspor'dan dünyaları istedi

Trabzonspor'un, Milan'ın 10 numarası Jose Sosa ile yaptığı ilk görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Yılda 4 milyon Euro garanti ücret isteyen Arjantinli yıldıza "Önerebileceğimiz en yüksek rakam 2 milyon Euro" karşılığını veren bordo-mavili yönetim, alternatif isimler üzerinde çalışmaya başladı. Beşiktaş formasını giydiği son sezon olan 2015-16'da 1 milyon 550 bin Euro kazanan, ayrıca 10 bin Euro Euro maç başı ücreti alan Jose Sosa, Milan'a ise yıllık 3 milyon Euro'ya imza atmış ancak büyük umutlarla gittiği İtalyan kulübünde fazla forma şansı bulamamıştı.

Hani kombineler patlayacaktı!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, taraftara sitem etti. Usta sosya medyadaki paylaşımında, "Hani Kucka gelince kombine ve forma patlayacaktı. Takıma destek; hem de tam destek zamanı. Cesaretlendirelim. Haydee..." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un rakibi

Trabzonspor, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçını bugün Macaristan 2. Lig ekibi Dorogi ile oynayacak. Karşılaşma 19.30'da başlayacak. Bordomavililer, yarın da yine Macaristan 2. Lig ekibi Eto Gyor'la oynayacak (19.30).

Sabah