Josef de Souza için Zenit devrede

Transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Fenerbahçe'ye Rusya'dan Josef de Souza için bir teklif geldi. Josef'i kadrosuna katmak isteyen Rus ekibi Zenit, sarı lacivertli kulüpten Brezilyalı futbolcuyla görüşmek için yetki belgesi istedi. Josef'i kadrosuna katmak isteyen Rus ekibi Zenit, sarı lacivertli kulüpten Brezilyalı futbolcuyla görüşmek için yetki belgesi istedi.

Comolli'nin konuyu yönetimle ve teknik direktör Phillip Cocu ile görüşüp dönüş yapacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin, doyurucu bir teklif gelmesi halinde Josef'in Zenit'e transferine onay verebileceği konuşuluyor.

FIRSAT SATIŞI OLABİLİR

Yılda 2.7 milyon euro kazanan Josef'in Kanarya'yla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarılacivertliler sambacıyı satarsa hem bu ücretten kurtulacak hem de transferleri yapabilmek için kaynak oluşturacak. 29 yaşındaki futbolcunun transfermarkt değeri 9 milyon euro; ancak Fenerbahçe'nin beklentisi daha büyük.

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