  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 18 Mart 2018 10:02

Kadıköy'de Dirar'a büyük protesto !

Fenerbahçe ile Galatasaray arasıanda oynanan derbide beklenen performansını veremeyen Dirar'a Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi.

Kadıköy'de Dirar'a büyük protesto !
A+ A-

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 72. dakikada oyundan alınan sarı-lacivertli futbolcu Nabil Dirar tribünlerden tepki gördü. Oyundan alınırken taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalan Dirar yerini Fernandao'ya bıraktı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Nabil Dirar, ıslıklanması ile ilgili konuşmazken Fenerbahçe taraftarları hakkında şunları söyledi:

Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0

 

”Tüylerim diken diken oldu. Bizi iyi bir şekilde motive ettiler. Duyguların yüksek olduğu bir karşılaşmaydı, bizim arkamızda durmaları önemliydi. Cesaretli bir şekilde arkamızda durdular. Bizim arkamızda durmaya, bizi desteklemeye devam etsinler.”

fenerbahçe - galatasaray , fenerbahçe , dirar , derbi , galatasaray
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM