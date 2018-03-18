Kadıköy'de Dirar'a büyük protesto !

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 72. dakikada oyundan alınan sarı-lacivertli futbolcu Nabil Dirar tribünlerden tepki gördü. Oyundan alınırken taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalan Dirar yerini Fernandao'ya bıraktı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Nabil Dirar, ıslıklanması ile ilgili konuşmazken Fenerbahçe taraftarları hakkında şunları söyledi:

Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0

”Tüylerim diken diken oldu. Bizi iyi bir şekilde motive ettiler. Duyguların yüksek olduğu bir karşılaşmaydı, bizim arkamızda durmaları önemliydi. Cesaretli bir şekilde arkamızda durdular. Bizim arkamızda durmaya, bizi desteklemeye devam etsinler.”